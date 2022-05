Nahlédněte s námi do procesu výroby vlajkového Honoru Magic4 Pro

Společnost Honor nám poskytla možnost nahlédnout pod pokličku komplikovaného procesu výroby nového vlajkového smartphonu Honor Magic4 Pro, který jsme si mohli poprvé vyzkoušet již v Barceloně na veletrhu MWC 2022. Jak se „zrodila“ vlajková loď v novém areálu Honor Intelligent Manufacturing Industrial Park?

„Otevření Honor Intelligent Manufacturing Industrial Park v loňském roce bylo významným krokem a jedním z hlavních faktorů úspěchu při integraci výzkumných a vývojových kapacit do výrobních procesů. Konsolidace nám umožňuje lépe využívat naše odborné znalosti v obou oblastech,“ uvedl George Zhao, CEO Honor Device Co, Ltd. „Kromě posílení našich výrobních kapacit máme v našem Honor Intelligent Manufacturing Industrial Parku prvotřídní výrobní, testovací a kontrolní vybavení, která jsou zárukou toho, že naše prémiové produkty splní vysoká očekávání našich zákazníků.“

Inteligentní výrobní průmyslový park Honor, který je v provozu od září roku 2021, je první továrnou značky financovanou z vlastních zdrojů. Park je vybaven špičkovými výrobními a testovacími zařízeními, která podporují všechny aspekty výroby smartphonů a jsou nedílnou součástí záruky kvality prémiových produktů výrobce Honor.

Honor Magic4 Pro, který se na vybraných světových trzích objeví už v těchto dnech, má ve výbavě například netradiční režim AI Privacy Call, který zásadně minimalizuje únik zvuku během telefonování. S každou generací smartphonů jejich výrobci neustále posouvají sluchátko pro telefonní hovory směrem k hornímu rámečku ve snaze dosáhnout větší plochy displeje. Avšak čím blíže k okraji je sluchátko umístěno, tím výraznější je únik zvuku během telefonování, což má za následek ztrátu soukromí.

