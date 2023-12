Očekávaný Samsung Galaxy S23 FE v redakci. Co je v balení a jak vypadá?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Před několika dny započal prodej nového Samsungu Galaxy S23 FE na českém trhu a my jsme očekávanou novinku přivítali i v redakci. Pro testovací účely máme k dispozici krémovou variantu, do jejíhož odstínu je zahalena samozřejmě jen zadní strana. Kromě samotného zařízení v prodejní krabičce vlastně skoro nic nenajdeme. Jsou zde pouze nezbytné manuály a USB kabel zakončený na obou stranách USB-C. V tomto ohledu tak okamžitě vzniká problém s chybějícím nabíjecím adaptérem. Nelze totiž použít jakýkoliv, ale s dodávaným kabelem jen takový, který má USB-C vstup.

V prvé řadě můžeme říci, že telefon působí neskutečně robustně a bytelně. V tomto ohledu bude za vším stát skleněná zadní strana a hliníkový rámeček. U krémové varianty se nemusíte obávat viditelných otisků prstů, což je rozhodně plus. Povedená jsou i boční tlačítka, která se jistě tisknou a mají příjemnou odezvu.

Po rozsvícení displeje vypluje na povrch to, co někteří čekali, případně mohli vidět i u jiných Samsungů z posledního roku. Jihokorejský výrobce nepříjemně zvětšuje rámečky kolem displeje. Ty zejména ve srovnání s Galaxy S21 FE bijí do očí a na mobilu za minimálně 17 tisíc korun působí skutečně nepatřičně. Je to skutečně škoda, neboť samotný AMOLED displej je dle očekávání kvalitní, disponuje 120 Hz a rovněž optickou čtečkou otisků prstů.

Prostředí telefonu je aktuální a připraven je nejen Android 14, ale rovněž nadstavba One UI 6.0, přičemž v tuto chvíli na telefonu svítí listopadové bezpečnostní záplaty. O plynulost se obávat nemusíte, avšak na hlubší hodnocení používáme telefon příliš krátce.

Samsung Galaxy S23 FE v redakci začínáme testovat. Pokud máte nějaké otázky, napište nám je do diskuze pod tímto článkem.