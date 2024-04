Jak obstálo Xiaomi 14 Ultra jako plnohodnotná redakční videokamera?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

To, že dnešní vlajkové smartphony umí perfektně fotit, o tom většina z nás už moc nepochybuje, umí to skvěle i Xiaomi 14 Ultra, jež s Photography Kitem vypadá jako převlečený fotoaparát. Ale jak dnešní „vlajky“ obstojí v oblasti natáčení videí? Ano, v rámci našich podrobných recenzí můžete vidíte ukázky, ale my jsme se rozhodli jít trochu dále.

Xiaomi Smart Band 8 Pro potěší i bez tlačítek (RECENZE)

Konkrétně jsme z Xiaomi 14 Ultra udělali studiovou videokameru, na kterou jsme natočili recenzi na chytrý fitness náramek Xiaomi Smart Band 8 Pro, jehož textovou recenzi jsme vám přinesli již pár dnů zpět.

Možná jste čekali i na videorecenzi, té jste se dočkali právě nyní, navíc s bonusem, že je točená právě na zmíněné Xiaomi 14 Ultra. Jste zvědaví? Tak na co ještě čekáte?