Jak fotí letošní OnePlus 13? Vyzkoušeli jsme všechny 4 fotoaparáty

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus 13 je regulérní vlajkovou lodí výrobce pro letošní rok. Z tohoto pohledu je zřejmé, že ani oblast fotoaparátů nebude nijak ošizena a budeme svědky prezentace toho nejlepšího, co OnePlus aktuálně dokáže (může) do svých telefonů dát. Do značné míry ledacos prozrazuje už samotný kruhový modul s fotoaparáty. Ten na sebe jednoznačně strhává pozornost, působí hodnotně a obsahuje tři hlavní objektivy.

Hlavní snímač Sony LYT-808 nabízí 50 megapixelů, světelnost f/1.6 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung S5KJN5 se světelností f/2.0, automatickým ostřením a záběrem 120°. Nakonec zde máme 50megapixelový teleobjektiv Sony LYT-600 se světelností f/2.6, optickou stabilizací obrazu a 3× bezztrátovým zoomem. Výčet všech fotoaparátů uzavírá čelní 32Mpx snímač Sony IMX 615 se světelností f/2.4.

Záznam videa je umožněn klidně i v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, standardem je ale spíše 4K s 60 FPS. Ve 4K jde natáčet i čelní kamerkou a opět klidně s 60 snímky za vteřinu.

Jak fotí?

Hlavní snímač spoléhá nejen na optickou stabilizaci, ale i na laserové ostření a vytváří jasné, ostré a detailně prokreslené snímky. Samozřejmě nejen ve dne, ale i v noci. Rozhodně se jedná o jedny z nejlepších výsledků mezi vlajkovými loděmi letošního roku.

Ultraširokoúhlý fotoaparát nijak výrazně nezaostává, snad jen v noci už tolik nevyniká. Potěší však, že mu nechybí automatické ostření a poslouží tak i jako makro objektiv pro fotografování detailů. Teleobjektiv je připraven s optickou stabilizací na trojnásobný bezztrátový zoom. Maximálně je možné scénu přiblížit až 120x, což je působivé a dokonce použitelné, byť výsledkem je spíše už umělé doostření a vykreslení toho, co tam původně mělo být.

Ukázka zoomu: 0,6krát, 1krát, 3krát, 6krát a 120krát

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn maximálně v 8K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Záběry jsou poměrně slušné, ale využít lze jen hlavní fotoaparát. Oproti tomu ve 4K rozlišení s 60 FPS získáte celkově kvalitnější video co se týče detailů a stabilizace a navíc můžete používat všechny tři objektivy.

OnePlus 13 (testovací video) – 8K, 30 FPS