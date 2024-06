Jak dlouho bude Apple podporovat iPhony 15? Samsungu a Google se možná nevyrovná

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Softwarová podpora mobilních telefonů je vděčným tématem posledních let. Dlouhou dobu byl za vzor dáván Apple, který může těžit z vlastního a do značné míry uzavřeného prostředí, které funguje jen v několika zařízeních. Nejen díky tomu se většina iPhonů může pochlubit mnohaletou podporou. Samotný výrobce však nikdy neuváděl, jak dlouho bude daný model podporovat a uživatel tyto informace neměl. Mohl jen doufat.

Tuto skutečnost nyní změnily nové předpisy ve Velké Británii, kdy výrobce musí jasně informovat, jak dlouhou podporu bude minimálně garantovat. Jak informuje androidauthority.com, v případě iPhonu 15 Pro Apple uvedl, že podpora bude minimálně 5letá, a to od doby zahájení prodeje, což je v tomto případě od 22. září 2023. Nové aktualizace by tak iPhone 15 Pro, a zřejmě i další modely řady 15, měly dostávat minimálně do 22. září 2028.

Minimální softwarová podpora iPhonu 15 Pro

Ve srovnání s některými konkurenty se může zdát, že Apple mírně zaostává. Google pro Pixely a Samsung pro značnou část modelů Galaxy garantuje 7 let. Zde je však nutné jedním dechem dodat, že to nelze srovnávat. Zatímco u Googlu a Samsungu je 7 let patrně kompletní doba podpory, u Applu je 5 let minimem, kdy mu nic nebrání podporu prodloužit. Na druhou stranu je třeba říci, že i 5 let je dostatečně dlouhá doba, a to například i tehdy, když zařízení podědí někdo další.