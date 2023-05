Jak Apple dohání zpoždění v oblasti AI? Teprve začíná nabírat lidi

Fotografie: Apple

Pro velké hráče v oboru informačních technologií bylo uvedení ChatGPT a jeho nejrůznějších aplikací nepříjemným překvapením. Zatímco ještě na začátku roku to vypadalo, že „další velkou věcí“ bude metaverse a na něj navazující chytré brýle, masový nástup AI mezi běžné uživatele byl tak trochu překvapením.

Chytré systémy už najednou nevypadají tak chytře, Siri od Applu nevyjímaje. A jak se na to Apple chystá reagovat? Redaktoři techcrunch.com si povšimli neobvyklé aktivity v oblasti vypsaných volných pracovních pozic. Během pár dnů přibyly desítky vytvořených míst, které se mají zaměřovat na AI, zejména pak na „generativní AI“.

Některé inzeráty jsou poměrně vágní a naznačují, že Apple nechce zůstat pozadu a až pak nasadí výsledky výzkumu do praxe. Jde například o výzkumníky proaktivní inteligence, strojového učení nebo generativní AI. Jiné pozice zase naznačují, že Apple přesně ví, co by chtěl pomocí umělé inteligence vylepšit. Postarat se o to má například seniorní softwarový inženýr, který má naučit Siri zpracovávat informace. Projektový manažer zase bude nasazen ve „speciálním projektu“ týkajícího se AppleCare.