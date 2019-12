iPhony 12 mají představit nový způsob stabilizace fotoaparátů. O co přesně půjde?

Podle informací Digitimes se s příchodem nové generace „iPhonů 12“ dočkáme kromě podpory 5G sítí také zajímavé novinky v podobě pokročilé stablizace fotoaparátu, která má nahradit doposud používanou stabilizaci optickou.

„Sensor-shift stabilization“ neboli stabilizace senzoru fotoaparátu, jak název napovídá, nestabilizuje pouze objektiv, nýbrž samotný fotomodul, díky čemuž jsou stabilizovány všechny snímače na něj napojené.

Na nejnovějších iPhonech 11 disponuje optickou stabilizací standardní snímač a dvojnásobný teleobjektiv, ultraširokoúhlý objektiv však již nikoliv. Použitím stabilizace senzoru fotoaparátu by byl stabilizovány všechny zmíněné senzory, a to i včetně případných dalších, které by se Apple rozhodl přidat.