iOS 13 má závažnou bezpečnostní chybu. Apple na opravě teprve pracuje

Fotografie: Apple

V mobilním světě se můžete setkat s tvrzením, že po stránce bezpečnosti je na tom vždy lépe systém od Applu ve srovnání s řešením od Googlu. Bez podrobností je však takové tvrzení polovičaté a s více či méně závažnými obtížemi se lze setkat na obou platformách. Na aktuální bezpečnostní hrozbu týkající se iOS 13 upozornila bezpečnostní společností ZecOps. Dle dostupných informací se problém týká nativní aplikace Mail, skrze kterou muže potenciální útočník zaútočit na paměť iPhonu či iPadu. Údajně stačí jen obdržet speciální zcela prázdný e-mail, který ani není nutné otevírat.

Po jeho obdržení se zařízení restartuje a útočník získá přístup k datům, ke kterým má přístup i aplikace Mailu. Jmenovitě tak jde například o vaše kontakty či fotografie. ZecOps má údajně i důkazy, že tato bezpečnostní trhlina již byla několikrát využita se zaměřením na vysoce postavené firemní uživatele využívající zařízení s iOS.

Apple již přiznal, že chyba skutečně existuje a že v tuto chvíli pracuje na její nápravě. To však mimochodem znamená, že všichni uživatelé s aktuální verzí iOS jsou prozatím vydáni napospas bez možnosti se jakkoliv bránit. Záplata bezpečnostní chyby by měla být vydána velmi brzy, a to v rámci aktualizace s označením iOS 13.4.5, která se již testuje v rámci beta programu.