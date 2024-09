Infinix uvedlo ohebné véčko, které si rozumí s GoPro. Baterií chce konkurovat Xiaomi

Fotografie: Infinix

Kromě včerejšího evropského uvedení ohebného véčka Xiaomi Mix Flip jsme se dočkali také představení novinky značky Infinix, která se soustředí především na smartphony zajímavé poměrem cena/výkon a lze ji označit za průkopníka v oblasti bezdrátového nabíjení u skutečně levných modelů. Její nejnovější smartphone je přitom rovněž ohebný a konstrukčně se jedná o véčko. Zájemce láká na pokročilé možnosti provázání s akčními kamerkami GoPro, ale také překvapivě velkou baterii.

Obří baterie a pant testovaný na 400 000 ohnutí

Ačkoliv se Infinix, respektive její mateřská společnost Transsion, řadí mezi jednoho z největších výrobců mobilů na světě, až doposud se právě Infinix věnoval pouze smartphonům běžné konstrukce. Podle vzoru mnoha ostatních značek však nyní i Infinix vstupuje do vod ohebných, a to s véčkem Infinix Zero Flip. Partnerství s GoPro pak spočívá v příslibu bezproblémové konektivity s kamerkami GoPro, ale třeba i 4K ProStable videozáznam dostupný na přední i zadní kameře. Podobně jako Motorola má pak i tato novinka speciální režim záznamu videa, který má připomínat držení klasické videokamery. K dispozici je také AI Vlog Mode pro ještě snadnější a rychlejší tvorbu vlogů.

Nové véčko disponuje pantem se schopností držet v úhlech rozevření 30 až 150 stupňů, díky čemuž si lze telefon postavit jako stativ a natáčet například na 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Integrace telefonu s GoPro umožňuje jednoduchou obsluhu a bezproblémovou konektivitu se zařízeními GoPro prostřednictvím programu Works with GoPro. Infinix Zero Flip dále nabízí režim GoPro, který uživatelům umožňuje přímo upravovat parametry zařízení GoPro a telefon může sloužit také jako monitor, což umožňuje sledovat a upravovat záběry GoPro v reálném čase.

Z hlediska životnosti se pak výrobce chlubí tím, že novinku testuje na 400 000 otevření/zavření, pant by tedy měl mít skutečně dlouhou životnost. Smartphone je rovněž chráněn ochranným sklem společnosti Corning, ačkoliv není specifikováno, o který typ se jedná.

Baterie má kapacitu 4 720 mAh.

Velkou zajímavostí, ačkoliv prozatím výrobce mnohé parametry tají, je baterie, která má kapacitu 4 720 mAh. Velikost je tak téměř identická s novinkou Xiaomi Mix Flip. Zero Flip má přitom rozumnou hmotnost 195 gramů a v rozloženém stavu má tloušťku 7,64 milimetrů. O výkon se má starat 6nm čipset MediaTek Dimensity 8020.

Z další výbavy jistě zaujme vnější 3,64" displej, který má mít přizpůsobitelné 3D animace a rychlé zkratky k aplikacím, jako je Instagram, YouTube nebo WhatsApp. Výrobce dále prozradil, že se můžeme těšit na integraci Google Gemini, reproduktory vyladěné společností JBL a dokonce i „AI-řízenou“ NFC peněženku, ať už se jedná o cokoliv.