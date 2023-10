Vyhlížíte Xiaomi 14? Premiéra by mohla proběhnout ještě v říjnu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Poměrně nedávno Xiaomi představilo řadu 13T, avšak to mu nebrání v tom, aby pilně připravovalo novou generaci regulérní vlajkové lodě. Nejnovější spekulace, které přináší ithome.com, totiž hovoří o tom, že by premiéra řady Xiaomi 14 měla proběhnout koncem října. To je výrazně dříve než v případě minulých generací, které se představovaly zpravidla v prosinci. Alespoň tedy pro čínský trh. Co je důvodem nenadálého spěchu?

Za vším hledejme snahu Xiaomi zapsat se do historie jako výrobce, který první nabídne Snapdragon 8 Gen 3. Říkáte si, že ještě neexistuje? Máte pravdu a právě zde nalezneme skutečný důvod možného posunu v termínu příchodu telefonů Xiaomi 14. Qualcomm totiž v letošním roce akci Snapdragon Summit pořádanou na Havaji plánuje od 24. do 26. října. V jednom z těchto tří dnů, nejpravděpodobněji hned ten první, dojde k prezentaci zmíněného procesoru, který se posléze stane pilířem většiny vlajkových lodí pro rok 2024.

Xiaomi dle současných spekulací nebude na nic čekat a řadu 14 má představit 27. října. Lze předpokládat, že opět půjde o premiéru pro čínský trh, což v praxi znamená, že v Evropě, potažmo na českém trhu se dočkáme až později. Je tak klidně možné, že vyhlížené novinky dorazí až zkraje příštího roku. Pokud se však spekulace potvrdí, nikdo už Xiaomi neodpáře, že ukázalo jako první telefony se Snapdragonem 8 Gen 3. Množné číslo je zcela na místě, neboť se očekává, že bude odhaleno tradiční duo standardního modelu a verze s přídomkem Pro.