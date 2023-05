Huawei P60 Pro: první dojmy z testování nového fotomobilu s vlajkovou výbavou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei P60 Pro je v současnosti nejlépe vybaveným smartphonem čínského výrobce klasické konstrukce. Jaké jsou naše první dojmy?

Praktická nabíječka v balení

V balení novinky se nachází velmi praktický adaptér o maximálním výkonu 88W, který se chlubí moderním USB-C, ale také USB-A konektorem. Díky tomu lze s jedním adaptérem zároveň nabíjet hned dvě zařízení najednou. V balení se dále nachází datový/napájecí kabel typu USB-A/USB-C a ochranné silikonové pouzdro.

Každý kus je unikát

Zajímavostí Huawei P60 Pro v testovaném barevném provedení Rococo Pearl je kresba na zádech, která je pro každý jednotlivý kus unikátní a vypadá skutečně stylově. Design zad má navíc nespornou výhodu v tom ohledu, že na něm nespatříte nevzhledné otisky. Výrazný fotomodul připomínající klasický fotoaparát pak jen odkazuje na fotovýbavu čítající hlavní 48Mpx snímač s variabilní clonou f/1.4 až f/4.0, 48Mpx 3,5× teleobjektiv o světelnosti f/2.1 či 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením.

Telefon se příjemně drží a navzdory hmotnosti 200 gramů nepůsobí nijak těžkopádně, za což zařízení vděčí i stylově zaobleným okrajům. V kovovém rámečku s leštěnou povrchovou úpravou pak najdeme dnes již méně tradiční infraport, ale také USB-C konektor či slot, do něhož lze vložit proprietární nanoSD kartu od Huawei o maximální velikosti 256 GB. Samozřejmostí je i zvýšená odolnost IP68.

120Hz LTPO displej a výkon Snapdragonu

Jednou z předností Huawei P60 Pro je 6,67" LTPO OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2 700 × 1 220 pixelů s výslednou jemností 444 PPI. Zajímavostí je rovněž nasazení Kunlun Glass, které by mělo zajistit špičkovou odolnost proti prasknutí, zatímco technologie LTPO se schopností regulovat obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz zase šetřit baterii.

I z krátkého testování lze novinku pochválit za vysoký maximální jas i příjemné zaoblení okrajů. Z výroby předinstalovaná ochranná fólie by naopak mohla mít zaoblené okraje, aby při provádění dotykových gest neřezala do prstů. Pochválit můžeme výkon procesoru Snapdragon 8+ Gen1, ačkoliv se jedná o verzi bez podpory 5G a vzhledem k ceně by zařízení více slušel nejnovější Snapdragon 8 Gen2.

Ptejte se, co vás zajímá

Novinka, která na náš trh zavítala s výrobcem doporučenou 28 999 Kč (1 199 eur) je dostupná v testovaném Rococo Pearl a také černém provedení. Jako vždy se nás můžete v komentářích pod článkem ptát na vše, co vás ohledně Huawei P60 Pro zajímá.