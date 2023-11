Huawei nova 12 má lákat kruhovým přisvětlením fotoaparátů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei pracuje nejen na HarmonyOS, ale samozřejmě i na novinkách v oblasti hardwaru. Nejnovější spekulace ze sociální sítě weibo.com zmiňují přípravy modelu Huawei nova 12. Jak možná víte, řada nova většinou zastřešuje zařízení, která hledí na styl. Na tom se zřejmě ani v příštím roce nebude nic měnit, což naznačuje únik chystaného modelu, ze kterého prozatím vidíme zadní stranu.

Matná zadní strana upoutá především modulem s fotoaparáty. Částečně dá vzpomenout na současnou generaci telefonů nova 11. Je tedy oválný a najdeme v něm celkem tři objektivy. Zajímavým prvkem je kruhový diodový blesk kolem jednoho z objektivů. Otázkou zůstává, k čemu bude sloužit. Lze spekulovat, že by mohlo jít o portrétní objektiv a citlivou formu přisvětlení, tedy něco na způsob Viva V29 a jeho funkce Aura Light.

Jelikož můžeme z části vidět i boky, jsou jasně patrná tlačítka, která budou tenká. V takovém případě je nanejvýš pravděpodobné, že čtečka otisků prstů bude v případě Huawei nova 12 v displeji, který by měl být typu OLED. Potěšující informací je, že by modely řady nova 12 měly nabízet podporu 5G. Tradičně by rovněž nemělo zůstat u jediného modelu, ale premiéru si odbydou minimálně tři. Můžeme předpokládat, že půjde o novu 12, novu 12 Pro a novu 12 Lite/12 SE. V tuto chvíli bohužel nejsou známé podrobnější informace ani možný termín oficiálního představení.