Ještě předtím, než Huawei na našem trhu oficiálně představí svůj vlajkový fotomobil řady Mate, se k nám do redakce dostal Huawei nova 10 pro se skutečně unikátní fotovýbavou. Jak se používá a na koho vlastně tato novinka cílí?

Huawei nova 10 Pro přichází s neotřelým designem, 120Hz displejem i 100W nabíjením v čele s dvojicí unikátních selfie kamer. Jak se osvědčil v redakčním testu?

Huawei Nova 10 Pro (RECENZE) – Krásné selfie vždy a všude

Technické parametry Huawei nova 10 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 164,2 × 74,5 × 7,9 mm , 191 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,78" (2 652 × 1 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém HarmonyOS Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 17 999 Kč

Obsah balení: se vším všudy

V balení se nachází kromě telefonu rovněž 100W adaptér doplněný o USB-A/USB-C kabel a také silikonové ochranné pouzdro, díky čemuž má zákazník k dispozici veškeré potřebné příslušenství ihned po rozbalení.

Líbilo se nám včetně nabíjecího adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: vzhled, který zaujme

Designově budete podle mého názoru novinku od Huawei buďto zbožňovat, nebo nenávidět. Výrobce se přinejmenším u barevné varianty Starry Silver (v ČR je dostupná rovněž mírně konzervativnější Starry Black) rozhodně nedržel zpátky a představil smartphone se vskutku nepřehlédnutelným designem. Nejvíc přitom nova 10 Pro zaujme zlatým fotomodulem, který vystupuje nad povrch zad a doplňuje jej zlaté logo nova. V Číně je mimochodem nova regulérní podznačkou Huawei a cílí především na mladé uživatele, což je patrné na první pohled.

Konstrukce a design, který Huawei označuje jako „chic“, má v místech, kde budete telefon držet na tloušťku pouhých 6,88 mm. V kombinaci se zaoblenými boky, což obvykle vídáme spíše u vlajkových smartphonů, se pak nova 10 Pro používá velmi příjemně a rovněž hmotnost 191 gramů je dobře rozložená. Škoda jen, že nedisponuje také zvýšenou odolností, kterou by si mobil v této cenové relaci rozhodně zasloužil, stejně jako kovové rámečky. Záda mají naštěstí velmi příjemnou a také praktickou povrchovou úpravu. Otisky vás tak rozhodně obtěžovat nebudou.

Líbilo se nám telefon se pohodlně drží (také díky tloušťce)

praktický povrch zad

odvážný vzhled

Nelíbilo se nám design však není pro každého

bez zvýšené odolnosti

Displej: obří a se 120 Hz

Navzdory tomu, jak příjemně se nova 10 Pro drží a používá, mě překvapila také velikost displeje. S obří uhlopříčkou 6,78" je pak radost na tomto zařízení sledovat videa nebo hrát hry. Panel podporuje 120Hz obnovovací frekvenci i HDR10, ale rovněž nabídne špičkovou jemnost 429 PPI či spolehlivou (optickou) čtečku otisků prstů, která reaguje bleskově. Velkým plusem je rovněž vysoký maximální jas, který se postará o bezproblémovou čitelnost i na ostrém slunci. Jedinou výtku lze mít snad jen k pilulkovitému průstřelu, ovšem ten hraje u tohoto telefonu klíčovou roli, jak se dozvíte v kapitole o fotovýbavě.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

vysoké rozlišení

velká uhlopříčka

spolehlivá a rychlá čtečka otisků prstů

Zvuk: nezklame

Huawei nova 10 Pro lze vzhledem ke specifikacím displeje považovat za zařízení vhodné ke konzumaci multimédií a v tomto ohledu nezklame ani dvojice hlasitých reproduktorů. Ty mají velmi dobrou kvalitu (nechybí ani náznaky basů) i naprosto dostačující hlasitost, klidně tak zastoupí menší přenosný reproduktor. Pochválit mohu i kvalitu telefonních hovorů, kdy se lze spolehnout na čistý přenos a reprodukci hovoru. 3,5mm jack chybí.

Líbilo se nám vysoká hlasitost i kvalita zvukového podání

Výkon hardwaru: osvědčený Snapdragon

Srdcem telefonu je osvědčený Snapdragon 778G+, který je populární volbou ve střední třídě. Ten dodává telefonu spolu s 8 GB RAM dostatek výkonu pro natáčení 4K videa, stejně jako k běžnému používání a hraní her. Štědré je rovněž 256GB úložiště, tudíž nelze příliš kritizovat ani chybějící slot pro paměťové karty. Zařízení má navíc dobře zpracovaný tepelný management, takže jsem se během používání nesetkal s nadměrným zahříváním.

Líbilo se nám velké úložiště

dostačující výkon

Výdrž baterie: do plna během pár minut

Skutečnou specialitou novy 10 Pro je bezpochyby 100W nabíjení, s nímž jsem nabil baterii o kapacitě 4 500 mAh do plna za fantastických 25 minut. Výdrž je navíc bez problémů na jeden a půl dne a při šetrnějším používání klidně i dva dny. Bezdrátové nabíjení, které by nově 10 pro slušelo, však bohužel schází.

Líbilo se nám extrémně rychlé drátové nabíjení

dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám nemá bezdrátové nabíjení

Konektivita: až na 5G má všechno

Kromě chybějící podpory 5G kvůli americkým sankcím z konektivity neschází nic důležitého a ve výbavě najdeme například i Dual SIM, moderní Wi-Fi 6E či Bluetooth 5.2. Samozřejmostí je rovněž NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení (skrze Curve) a samozřejmě také navigační služby GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS a NavIC.

Líbilo se nám až na 5G kompletní konektivita

Nelíbilo se nám bez 5G (kvůli americkým sankcím)

Fotoaparát: pro selfie milovníky jako stvořený

Uvnitř dříve zmíněného průstřelu se schovává 60Mpx „hlavní“ snímač, který je ultraširokoúhlý s rozsahem 100 stupňů a automatickým ostřením. Doprovází jej navíc 8Mpx portrétní objektiv s dvojnásobným optickým přiblížením a pětinásobným digitálním zoomem.

A právě tím začnu, protože má poměrně specifický způsob využití. Při běžném focení máte k dispozici nejširší režim záběru označený jako „W“ doplněný o 0,8násobný zoom a poté dvojnásobné optické přiblížení, případně až 5násobný zoom (digitálně), ovšem už u dvojnásobného zoomu dojde k tomu, že se do záběru vejde v podstatě pouze jen váš obličej. Tedy pokud nejste basketbalista a nenatáhnete ruku s telefonem extrémně daleko.

Portrétní efekt je přitom hezky zpracovaný, kvalita snímku působivá, a to i za zhoršených světelných podmínek. Ovšem stále jsem si nebyl jistý, k čemu je vlastně moznost si vyfotit de facto pouze obličej, dá se říct skoro ve formátu pasové fotografie.

Odpověď najdete ve vlogovacím režimu. Zde můžete natáčet na dvě kamery najednou a vybírat si různé kombinace. No a klidně můžete natáčet i na oba selfie snímače najednou. Ultraširokoúhlý tak bude zabírat vše, co se kolem vás děje, další pak pouze vás obličej s reakcemi na okolí. Je to zajímavé řešení také například pro uživatelky, které by chtěly natáčet například nějaké make-up tutoriály, na to je telefon přímo jako dělaný. Také musím říct, že vylepšený čtyřfázový autofocus, který zde Huawei používá, funguje bezvadně a nestane se vám tak, že byste měli selfie rozmazané.

Hlavní fotovýbava na zadní straně se rovněž může pochlubit vyspělým 50Mpx senzorem typu RYYB, který nahrazuje zelené pixely žlutými, díky čemuž je schopný pojmout až o 40 % více světla s maximální hodnotou ISO 400 000. Snímky z něj přitom vypadají velmi povedeně, škoda jen, že nemá optickou stabilizaci. Pěkné, ale spíše realistické barevné podání, správně nastavená expozice, velké množství detailů či dobře fungující HDR, to vše zde u fotek najdete.

Pochválit lze i ultraširokoúhlý objektiv, který má sice jen 8 Mpx, zato ale nabídne automatické ostření, zvládá tak pořídit pěkné makro snímky a vcelku obstojně si poradí i se zhoršenými světelnými podmínkami. 2Mpx bokeh efekt je pak jen do počtu.

Huawei nova 10 Pro 4K 30 FPS hlavní snímač

Huawei nova 10 Pro 4K 30 FPS zoom

Huawei nova 10 PRo 4K 30 FPS selfie kamerky

Líbilo se nám špičková selfie fotovýbava

kvalitní fotoaparáty

pěkné noční snímky

ultraširokoúhlý objektiv s AF

Nelíbilo se nám bez OIS

zbytečný bokeh senzor

Software: méně problémový, než si myslíte

Stejně jako všechny nové telefony Huawei, nepodporuje ani nova 10 Pro Google služby, což v současnosti ale vlastně už nemusí být příliš velký problém. Podrobně se této problematice věnuji v samostatném článku (a videu), kde najdete vše důležité o momentální situaci s HarmonyOS. Telefon fungoval po celou dobu testování velmi svižně a ani jednou se mi nestalo, že by došlo k záseku, jediným opravdovým nedostatkem je pro mě osobně absence Android Auto (či nějaké alternativy).

Jak dostat do Huawei telefonu vaše oblíbené aplikace i bez GMS?

Líbilo se nám dobře odladěný software

Huawei aktivně rozšiřuje nabídku AppGallery

Nelíbilo se nám absence Android Auto

Zhodnocení

Huawei nova 10 Pro je výbavou poměrně unikátní smartphone, který evidentně cílí na dámské publikum, jež by mohl zaujmout vzhledem a špičkovou selfie fotovýbavou. Každého pak jistě potěší extrémně rychlé nabíjení, slušně výkonný procesor i dlouhá výdrž. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně však zároveň zamrzí absence zvýšené odolnosti či bezdrátového nabíjení.

Konkurence

Konkurencí pro Huawei nova 10 Pro může být Honor 70, jenž nabídne rovněž stylový design i zajímavou fotovýbavu. Navíc se může chlubit podporou GMS i 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor 70 256 GB Rozměry 161,4 × 73,3 × 7,9 mm , 178 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 54 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , 1×2,5 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh

Alternativou s originálním designem může být i Nothing Phone (1), který má na zádech unikátní světelný systém „Glyph“, pohání jej stejný procesor jako Huawei nova 10 Pro a chlubí se v podstatě čistým Androidem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (1) 256+12 GB Rozměry 159,2 × 75,8 × 8,3 mm , 193,5 g Displej OLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz