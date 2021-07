Huawei nechce zůstat pozadu. Zrychlí nabíjení budoucích mobilů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei by měl již velmi brzy představit velmi očekávanou řadu P50, která bude plnit roli nejvybavenějších kousků čínského výrobce. Doposud se předpokládalo, že minimálně vrcholný model bude podporovat 66W drátové nabíjení. Tuto výkonnostní hranici Huawei představil společně s modelem Mate 40 Pro v loňském roce a posléze se objevila například i v u nás neprodávaném telefonu nova 8i, u něhož došlo ke kompletnímu nabití baterie s kapacitou 4 300 mAh za 38 minut.

Dle weibo.com však výrobce pracuje na výkonnějším drátovém nabíjení, konkrétně o výkonu 90 W. V tomto případě by se kompletní nabití telefonu bez pochyby dostalo pod hranici půl hodinky. Otázkou zůstává případné nasazení. U řady P50 se dle dostupných úniků předpokládalo 66W drátové nabíjení. Je však možné, že Huawei novinky částečně rozdělí. 66W nabíjení by mohlo připadnout levnější variantě s procesorem Snapdragon 888 a pouze LTE. Naopak 90W nabíjení by se následně mohlo objevit ve verzi s procesorem Kirin 9000 a podporou 5G.

Důvod k takovémuto kroku by se rozhodně našel. V letošním roce se totiž pravděpodobně nedočkáme řady Mate 50, což znamená, že řada P50 bude muset suplovat její důležitost po zbytek roku a Huawei by si jistě nerad nechal ujet vlak v oblasti rychlého nabíjení.