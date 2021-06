Trápící se Huawei. Letos zřejmě odpíská plánovanou řadu Mate 50

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei se již dva roky potýká s přísnými sankcemi ze strany USA, kvůli kterým nemůže obchodovat s americkými společnostmi. Kvůli tomu se tak v telefonech Huawei již dlouhou dobu neobjevují Google služby, což má zcela zásadní dopad na prodeje telefonů po celém světě. Výrobce se tak dostává do složité situace, která ho nutí přehodnotit další směřování.

Možná jste si všimli, že ačkoliv máme červen, Huawei zatím nepředstavil vlajkové lodě. Na řadu P50 nadále čekáme a ledacos to naznačuje. Server cnbeta.com nyní přinesl informaci, že se Huawei údajně rozhodl v letošním roce vypustit původně plánovanou řadu Mate 50. Abychom si vše přiblížili, v posledních letech Huawei vydával zkraje roku nové vlajkové lodě a na podzim je doplnila prémiová řada Mate. Letos se však zažité pořádky zřejmě změní a potvrzuje to právě již i opožděný příchod řady P50, která se neustále odkládá.

Huawei se tak údajně bude soustředit na co nejlepší prodeje modelů P50 a nebude tříštit síly dalším dražším modelem, který by se musel představit jen pár měsíců po vlajkové řadě. Je to rozhodně škoda, protože například loňský Mate 40 Pro platil za špičkový stroj s vynikajícími fotoaparáty.