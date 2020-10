Huawei Mate 40 Pro takřka kompletně odhalen. Jaké inovace přinese?

Server winfuture.de odhalil nové informace o chystaném Huawei Mate 40 Pro, který představuje nejlépe vybavený telefon z dílny čínského výrobce. Oficiálního představení řady Mate 40 bychom se přitom měli dočkat již tento čtvrtek. Co tedy vlajková loď od Huawei vlastně nabídne?

V prvé řadě se podle uniklých informací můžeme těšit na velký 6,76" OLED panel s rozlišením 2 772 × 1 344 pixelů (s výslednou jemností 456 PPI). Prozatím není potvrzeno, zda má obrazovka nabídnout zvýšenou obnovovací frekvenci, vzhledem k tomu, že 90Hz displejem disponuje již Huawei P40 Pro (Pro+), dá se předpokládat, že tomu tak bude.

Z renderů si lze také všimnout, že boky displeje budou zaoblené, pravděpodobně stejně výrazně jako u Mate 30 Pro. Čtečka pak bude přímo pod obrazovkou.

O výkon se má postarat nový Kirin 9000 vyráběný společností TSMC. Jedná se o 5nm osmijádrový procesor, z nichž čtyři jádra jsou Cortex-A55 s maximálním taktem 2,04 GHz, tři jádra Cortex-A77 s max. taktem 2,54 GHz a jedno Cortex-A77 jádro s nejvyšším taktem 3,13 GHz. Čipset by tak měl být údajně ještě výkonnější než Snapdragon 865 Plus. O grafický výkon se stará primárně Mali-G78. Samozřejmě nechybí ani 5G modem pro podporu sítí páté generace.

V Evropě má být telefon nabízen s 8GB RAM a 256GB úložištěm typu UFS 3.1, které budete moci rozšířit o proprietární nanoSD karty. Na čínském trhu má být k dispozici také verze s 12 GB RAM či speciální edice Mate 40 RS nebo Pro+, která má nabídnout upravený design i fotovýbavu.

Fotovýbava je nicméně působivá také u „základního“ Huawei Mate 40 Pro. Ve spolupráci se známou firmou Leica si Huawei připravil nový systém ostření, který kombinuje laserové „focusu“ a nový druh optického ostření. Zatím není jasné, jak přesně má tato technologie fungovat. Kromě LED přisvícení má být k dispozici také speciální senzor, který se má postarat o zachycení realističtějších barev.

