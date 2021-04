Huawei FreeBuds 4i překvapila ANC za skvělou cenu

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

ANC (aktivní potlačení okolních hluků) je funkce, kterou povětšinou vídáme u dražších sluchátek. Postupem času si však našla cestu i do podstatně levnějších modelů, ukázkovým příkladem jsou FreeBuds 4i od Huawei, která nyní dorazila k nám do redakce. Se sluchátky jsme si pár dnů pohrávali a dnes vám přinášíme naše první dojmy.

Design až tak originální není. Nám připomíná křížence mezi Apple AirPods Pro a Apple AirPods, jsou to špunty, ale s poměrně dlouhou nožkou. Konstrukční zpracování není špatné, ale jde vidět, že něco málo se ušetřit povedlo, do detailu promyšlená rozhodně nejsou. Od toho jsou tu sluchátka dražší, například výtečná FreeBuds Pro. Co však musíme pochválit, je fakt, že FreeBuds 4i jsou dostupná ve třech barevných variantách, kromě námi testované bílé také v černé a červené. Barevné je jak nabíjecí pouzdro, tak sluchátka samotná.

To že nejsou FreeBuds 4i kdo ví jak promyšlená na pohled tolik nevadí, kvalita zpracování je velmi dobrá a určitě se za ně stydět nebudete. Párování je zajištěno pomocí Bluetooth 5.2, což chválíme, nejvíce ale oceňujeme podporu ANC a režim průchodnosti. Ten opět známe spíše z dražších sluchátek, umožní vám poslouchat okolí bez nutnosti sluchátka vyjmout. Samozřejmě je tato funkce spíše nouzová, většině zřejmě nebude příjemné komunikovat s protistranou s nasazenými sluchátky. Pokud sluchátka rádi nosíte i na venkovní běh či do posilovny, oceníte zvýšenou odolnost v podobě certifikace IPx4. FreeBuds 4i se ovládají dotyky, skrze které ale bohužel nelze regulovat hlasitost.

Uvnitř jsou měniče o průměru 10 mm, celkově je kvalita reprodukce velmi solidní. Na danou třídu bychom se nebáli označit ji za lehce nadprůměrnou. FreeBuds 4i však nedávají takový průchod basové složce, jak by se nám líbilo. Důraz je kladen hlavně na vokály, celkově je projev trochu barvitější, urazit střední proud by však neměl.

Co se týká fungování samotného ANC, musíme potvrdit, že funguje, přesto má hlavní zásluhu na odhlučnění právě samotná špuntová konstrukce. ANC ještě trochu pomůže, ovšem zázraky nečekejte, naprostého ticha se podobně jako s over-ear sluchátky nedočkáte a technicky to není ani možné. Výdrž baterie je slušná, z našeho prozatímního pozorování můžeme potvrdit zhruba 7,5 hodiny na 60% hlasitost, případně 6 hodin se zapnutým ANC. To víceméně odpovídá i tomu, co uvádí výrobce (ten operuje s hlasitostí 50 %).

Potvrdit můžeme funkci rychlého nabíjení. Už po 10 minutách by sluchátka měla zvládnout 4 hodiny poslechu, v našem případě jsme se dostali na zhruba 3 hodiny „nouzového“ použití (hlasitost zhruba 40 %). I kdybyste však zapnuli ANC a hlasitost na 70 %, minimálně hodinu poslechu vám takto krátké dobití dopřeje. Celkově jsme prozatím se sluchátky spokojeni, výdrž je slušná, kvalita reprodukce lehce nadprůměrná s přihlédnutím na fakt, že jde o sluchátka s ANC a cenou 2 tisíce korun. Na podrobnější recenzi se můžete těšit již brzy.