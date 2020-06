HTC to nevzdává, připravuje nový Desire 20 Pro se třemi fotoaparáty

Dobu největší slávy má HTC dávno za sebou. Značka se však stále z mobilního segmentu nestáhla a zřejmě i letos dorazí několik novinek, byť zřejmě opět jen na vybrané trhy. Abhishek Yadav na svém Twitteru zveřejnil sérii fotografií, které zachycují přípravu modelu Desire 20 Pro, který prošel certifikací NCC a například i benchmarkem Geekbench.

Htc Desire 20 Pro Spotted On Google Play Support Page & NCC Certification Which Already Spotted On Geekbench. pic.twitter.com/iBZiNiSa6r