Honor V40 dorazí v lednu se 120Hz displejem a 6 fotoaparáty

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zkraje roku 2021 bychom se mohli dočkat novinky od Honoru. Úvodem připomeňme, že se již nejedná o značku spadající pod Huawei, neboť byla letos prodána. Nový vlajkový model to však samozřejmě nezastaví. Dle dostupných informací od playfuldroid.com by telefon měl nabízet mírně zakřivený displej, který by mohl mít 120Hz obnovovací frekvenci. V levém horním rohu bude podlouhlý průstřel, ve kterém najdete dvojici čelních fotoaparátů.

Díky úniku pravděpodobné podoby od gsmarena.com víme, že na zádech budou další čtyři fotoaparáty. V součtu by tak Honor V40 měl disponovat šesticí fotoaparátů, přičemž primární zadní fotoaparát by měl mít 50megapixelové rozlišení. Zařazení mezi smetánku by mělo podpořit nasazení procesoru Dimensity 1000+ od MediaTeku. Náročné uživatele potěší velmi rychlé nabíjení výkonem 66 W. Více informací prozatím není známo, avšak premiéra Honoru V40 by měla proběhnout 12. ledna 2021.