Honor 9A bude klasikou se 3 zadními fotoaparáty. Představí se v pondělí

Fotografie: Honor

Honor chystá přinést do svého portfólia čerstvý vzduch, a to hned dvěma novinkami. Již nějaký čas se spekuluje o Honoru 30S a nyní samotný výrobce potvrdil i příchod Honoru 9A. Dle oficiální upoutávky uveřejněné na weibo.com by se měl telefon pochlubit dobrou výdrží.

Již dříve se model, u kterého se spekulovalo o názvu 9A, objevil v čínské certifikační databázi TENNA. Ta odhalila kupříkladu rozměry 159,07 × 74,06 × 9,4 milimetrů nebo 6,3palcový displej. Na zadní straně se mají nacházet tři fotoaparáty, hlavní bude 13megapixelový. Hovoří se též o procesoru Helio P35 a 4GB operační paměti. Výdrž zajistí baterie s kapacitou 3 900 mAh, zatímco opětovné dobití nabíječka s výkonem 10 W. Představení Honoru 9A proběhne v pondělí 30. března.