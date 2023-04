Hodinky Amazfit GTR 4 se v limitované edici zahalily do stylové nerezové oceli

Fotografie: Amazfit

Amazfit aktuálně oficiálně vyrukoval se speciálními chytrými hodinkami, které by mohly zaujmout všechny, kteří hledají luxusně zpracované zařízení na své zápěstí. Nejde však o úplnou novinku, nýbrž o přepracovaný loňský model GTR 4, který jsme pro vás již otestovali.

Hlavní změny u limitované edice se odehrávají venku. Tělo i korunka je vyrobena z nerezové oceli 316L. Zadní strana hodinek je zhotovena ze sklokeramického materiálu. Standardní verze modelu GTR 4 vsází na hliníkové slitiny a vysoce lesklý zadní panel stříbrné barvy. Mírně se odlišují také použité řemínky.

GTR 4 Limited Edition mají celkově tělo o něco tlustší, konkrétně 11,2 milimetrů oproti 10,6 milimetrům u standardní varianty. S ohledem na materiály nepřekvapí vyšší hmotnost, a to 49 gramů oproti 34 gramům. Uvnitř se sice nachází identická baterie s kapacitou 475 mAh, avšak výdrž se liší, a to ve prospěch limitované edice. V maximálně úsporném režimu se výdrž vyšplhá až na 28 dní (24 dní standardní verze), při silném využívání na 8 dnů, zatímco u běžné verze na 7 dnů. I v případě limitované edice však platí, že v režimu pouhého zobrazení hodin je výdrž zhruba 50 dní.

Další výbava již plně vychází z klasických hodinek Amazfit GTR 4. Nad vaším zdravím bude bdít Bio Tracker 4.0, který zvládne měřit tepovou frekvenci, okysličení krve, stres i spánkovou aktivitu. Monitorování je v provozu 24 hodin a 7 dní v týdnu, jinými slovy nepřetržitě. Zajímavou funkcí hodinek je ranní souhrn informací. Po probuzení vám hodinky zobrazí souhrnnou nabídku, která vám sdělí, jaký byl váš spánek, co jste zmeškali během spaní a nastíní plán na nadcházející hodiny, a to včetně počasí. Hodinky zvládnou sledovat vaše sportovní aktivity, a to na suchu i ve vodě, odolnost do 5 ATM je samozřejmostí. Dokáží také zobrazovat události z kalendáře, ovládat hudební přehrávač, včetně Spotify a veškeré karty s informacemi uživatelsky přeskládat.

Chytré hodinky Amazfit GTR 4 Limited Edition jsou k dispozici v barvě Infinite Black za 250 dolarů, což je v přepočtu necelých 6,5 tisíce korun i s daní. Dostupnost na českém trhu nicméně prozatím není známa.