Konec čekání? Opravdová vlajková loď od Nokie má dorazit v listopadu

Fotografie: Nokia

HMD Global vydává v posledních letech telefony pod značkou Nokia. Zejména v posledních dvou letech se však setkáváme s nezajímavými kousky, které sice zaujmou adekvátní softwarovou podporou, ale mnohem více nám zůstává v paměti chabá výbava v kombinaci s vysokou cenou. Příkladem budiž současná nejvybavenější novinka Nokia X20, která za téměř 10 tisíc korun nabízí výbavu, kterou má leckterá konkurence za poloviční cenu.

Čekání na právoplatnou vlajkovou loď, která by navázala na Nokii 9 PureView nebo alespoň Nokii 8.3, je již nekonečné a zdálo se, že se výrobce z kategorie špičkově vybavených modelů definitivně stáhl. Spekulace o případných nástupcích se sice objevují s každoroční pravidelností, ale nikdy nevedly k finálnímu telefonu.

Situace by se však v letošním roce mohla přeci jen zlepšit. Server ithome.com nyní přinesl informaci od Zhanga Yuchenga, produktového manažera HMD Global, který zmínil, že se chystá 5G novinka od Nokie zapadající mezi vlajkové lodě. Další podrobnosti sice nepřipojil, ale je to poprvé, co nejde jen o spekulace, ale o konkrétní informace od vysoce postaveného člověka z HMD Global.

V tuto chvíli lze jen těžko odhadovat, jaká bude konečná výbava. Spekulace prozatím chybí. Známe jen možnou přípravu Nokie X50, která by mohla mít velkou baterii, 108megapixelový fotoaparát či Snapdragon 778, avšak právě ten prozrazuje, že nepůjde o to nejlepší, co by výrobce mohl nabídnout. Případná vlajková loď Nokie má být představena symbolicky 11. 11. 2021, na tento den připadá velká čínská nákupní akce Singles 'Day.