Hledáte originální výzdobu na zeď? Co takhle rozebraný Google Pixel

Obrazy na stěnách jsou běžnou výzdobou nejednoho interiéru. Můžete sáhnout prakticky po čemkoli – od děl známých mistrů až po rodinné fotografie. V internetovém obchodě grid.cc však lze za 229 dolarů (asi 6 tisíc korun s českou daní) pořídit umělecké dílo, které udělá radost hlavě milovníkům moderní komunikační techniky.

Jedná se totiž o první generaci telefonu Pixel z roku 2016. Obchodní název Pixel vybral Google jako nástupce řady Nexus a jedná se o tzv. referenční telefon. Ten sice nemusí nabízet to nejlepší na trhu, ale je jistým vzorem pro ostatní výrobce, jak pojmout své přístroje. Na Pixelech je proto zajímavá dlouhá softwarová podpora, ale zpracování hardwaru mívá občas problémy.

Ať už Pixely používáte, nebo ne, je to synonymum pro jednu kategorii mobilních telefonů. Na obraze ho můžete vidět do poslední součástky. Ty jsou zde navíc popsané a je i naznačena jejich pozice na základní desce. Při letmém pohledu i podrobném zkoumání lze tak jen žasnout nad tím, jak složitá zařízení jsou dnešní chytré telefony a jak málo si to při jejich používání uvědomujeme.