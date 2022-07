HarmonyOS 3.0 se blíží mílovými kroky. K představení dojde už za týden

Operační systém HarmonyOS, který si v případě domácích spotřebičů vystačí pouze se 128KB operační paměti, se již brzy dočká své třetí verze. Jak čínský výrobce uvedl na sociální síti Weibo, premiéry se dočkáme již 27. července, přičemž hodlá ve stejný den představit rovněž „Smart Office“.

Elevate the way you work and play.

Join us on the 27th July at 13:30 CET for the HUAWEI Summer 2022 Smart Office Launch!#SuperDeviceSuperCreativity #HUAWEISmartOffice pic.twitter.com/ywAQ2qYWq9