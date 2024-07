Google se údajně chystá k největšímu nákupu ve své historii

Fotografie: Google

Jak informoval The Verge na základě zpráv The New York Times a The Wall Street Journal, Google zvažuje, že za 23 miliard dolarů (536 miliard korun) koupí společnost Wiz, startup v oblasti cloudové kybernetické bezpečnosti, jehož partnery jsou mimo jiné společnosti Amazon a Oracle. Šlo by o nejdražší nákup v historii Googlu – ilustruje to i fakt, že jde o téměř dvojnásobek částky, za níž koupila americká společnost sídlící v Mountain View mobilní divizi Motoroly, ovšem před více než 10 lety.

Wiz se sídlem v New Yorku se prezentuje jako firma poskytující oddělené bezpečnostní nástroje a skenery, jež se soustředí na zabezpečení podnikové cloudové infrastruktury. Firma přitom byla založena čtyřmi podnikateli (Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik a Ami Luttwak) až v roce 2020 a neměla by mít více než tisíc zaměstnanců, přičemž většina technologických inženýrů sídlí v izraelském Tel Avivu. Deník The New York Times uvádí, že hnací silou pokusu o akvizici je údajně šéf oddělení Google Cloud Thomas Kurian. Nebyla by to přitom ani zdaleka první větší akvizice tohoto typu, neboť už v letech předchozích Google podobně koupil Mandiant či Siemplify, i když nutno podotknout, že výrazně levněji.

Podle deníku The New York Times se jeví dokončení transakce jako velmi pravděpodobné, nicméně současně se dá očekávat, že kdyby k ní došlo, přijde přezkum ze strany strany amerických regulačních orgánů Bidenovy administrativy.