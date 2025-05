Google oficiálně představil Material 3 Expressive

Po úniku z minulého týdne, kdy někdo v Googlu omylem zveřejnil blogový příspěvek příliš brzy, společnost oficiálně oznámila designový jazyk Material 3 Expressive, který by měl být jednou z největších designových změn posledních let.

Jak můžete vidět v příspěvcích Googlu ze sociálních sítí, Material 3 Expressive staví na filozofii Material You, kterou Google představil už v roce 2021. Cílem přitom je, aby každý Android vypadal a působil jinak — přesně podle svého uživatele. Nově ale nejde jen o barvy a tvary. Design je živější, pohyblivější a chytře reaguje na vaše gesta. Když například zavřete notifikaci, ostatní na to jemně reagují.

Android se také lépe přizpůsobuje vašemu stylu — třeba dynamickými barvami či větším důrazem na typografii. Zásadní změny se ale odehrály i v rychlém přístupu k důležitým funkcím. Panel Rychlá nastavení si lze ještě lépe přizpůsobit, abyste měli vždy po ruce třeba svítilnu nebo režim Nerušit. Novinkou je také funkce Live Updates, která by měla přinést klíčová upozornění přehledněji.

V hodinkách s Wear OS 6 se Material 3 Expressive přizpůsobuje kulatému displeji — nejen vizuálně, ale i funkčně. Seznamy se animují s důrazem na hloubku, dlaždice jsou interaktivnější a barvy ladí se zvoleným vzhledem ciferníku. Tlačítka se pak rozšiřují podle místa na displeji. Google zmiňuje také až 10% úsporu baterie díky vylepšené optimalizaci, což je dobrá zpráva pro všechny, neboť víme, že právě výdrž na nabití je jedním z největších negativ hodinek s Wear OS.

