Google mění vzhled Lens. Chce, abyste vyhledávali pomocí fotografií

Fotografie: Kevin Kristhian, unsplash.com

Tento nástroj máte pravděpodobně ve svém telefonu a nejspíše o něm ani nevíte. Google Lens však bez nadsázky znamenají revoluci v tom, jakým způsobem vyhledáváme na internetu. Namísto složitého formulování dotazu a jeho zapisování stačí namířit fotoaparát mobilního telefonu na objekt, který vás zajímá, a stisknout spoušť. To může být pro některé uživatele matoucí. Funkci totiž nenajdete v nabídce fotoaparátu, ale je potřeba kliknout na ikonu Lens vedle mikrofonu v aplikaci Google. Ale ani když nejdříve fotíte a až pak přemýšlíte nad tím, co jste viděli, není to problém. Umělá inteligence umí stejně dobře pracovat s pořízenými snímky jako s obrazem v hledáčku. Jenže tato volba byla ukryta tak hluboko v menu, že ji prakticky nikdo nepoužíval.

I proto přichystal Google v aktualizaci v12.26.10.23 výraznou proměnu rozhraní funkce Lens. Ta už nepřipomíná fotoaparát, ale velkou část zabírají odkazy na již pořízené snímky a screenshoty. Jak připomínají autoři článku na androidpolice.com, aktualizace je rovněž podmíněna změnou na serverech Googlu, takže se bude šířit postupně.