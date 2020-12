Google Mapy nabídnou „komunitní obsah", pomůže s objevováním nových míst

Google Mapy přinášejí opět něco nového pro uživatele systémů iOS a Android. Do karty „Prozkoumat“ vloží komunitní obsah, ve kterém bude snad vše, co vás napadne. Tento nový obsah bude zobrazovat nejnovější recenze, fotografie a příspěvky z míst a událostí ve vašem okolí. Bude také nabízet obsah od odborníků, jako jsou obchodníci, a články od různých vydavatelství. Jednotlivé příspěvky budete moci navíc hodnotit a zvyšovat jejich relevanci.

Nový „komunitní obsah“ najdete v kartě Prozkoumat, stačí když po kliknutí na tuto záložku vysunete obrazovku prstem nahoru a zobrazí se vám příspěvky, fotky a recenze ostatních. Nasazení probíhá postupně.

Check out #GoogleMaps' new #communityfeed that brings together all of the useful content for your local area. https://t.co/38Nd4KjjQG