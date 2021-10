Google aktivuje na milionech účtů dvoufaktorové zabezpečení

Fotografie: Google

Dvoufaktorové zabezpečení se stalo v poslední době standardem pro přístup k nejrůznějším uživatelským účtům. Doplňuje tak zastaralý systém hesel (něco, co znáte) o druhý faktor (něco, co máte). Jako nejčastější způsob je volena SMS zpráva s jednorázovým heslem, ale u Googlu to může být i potvrzení notifikace na odemknutém telefonu. Není to sice stoprocentně spolehlivé, ale ve světě slabých hesel a jejich neustálých úniků je to alespoň něco.

I když se všude mluví o tom, jak je takové zabezpečení i přes trochu nepohodlí nezbytné, spousta lidí to ignoruje. Účet Googlu si nastaví jen z nutnosti pro pořízení telefonu, ale pak si neuvědomují, kolik služeb a osobních dat chrání nepříliš spolehlivé heslo. Google se na ně snažil jít po dobrém a posílal jim informační e-maily. Nyní mu ale došla trpělivost a na svém blogu popisuje mnohem radikálnější opatření.

Nejvýraznější z nich bude aktivace 2FA pro asi 150 miliónů účtů, jejichž majitelé tuto volbu dosud ignorovali. Mělo by se tak stát ještě do konce roku. Google říká, že nechce „střílet naslepo“ a funkci aktivuje jenom tam, kde jsou podmínky pro její splnění: například přiřazené telefonní číslo nebo více používaných zařízení.

Ani pak nebude funkce povinná a v nastavení dostanete volbu ji vypnout a vrátit se zpět k obyčejnému heslu. Budete před tím však muset souhlasit s riziky, kterými se tak vystavujete.