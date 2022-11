Galaxy Watch i AirPods 2 za super cenu. Aneb nejlepší kousky v Black Friday u MP

Fotografie: Mobil Pohotovost

Black Friday slevy jsou v plném proudu, ovšem zorientovat se v nich může být pro leckoho složité. My jsme pro vás proto vybrali ty nejzajímavější kousky, které se aktuálně u Mobil Pohotovosti skutečně vyplatí. V současné době má totiž drtivá většina značek už všechny slevy spuštěné a proto není na co čekat a můžeme se pustit do výběru.