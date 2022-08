Galaxy S23 Ultra si možná vypůjčí klíčový prvek od Viva X80 Pro. Uhodnete který?

Zkraje příštího roku se s největší pravděpodobností dočkáme nové řady Galaxy S, s níž dorazí i vskutku ultimátně vybavený model Ultra. Již se počítá s nasazením nejvýkonnějšího čipsetu, tentokrát pravděpodobně z výroby společnosti Qualcomm, špičkovou fotovýbavou či nejpokročilejším AMOLED displejem od Samsungu. A právě posledně zmíněná oblast by se po několika letech mohla dočkat opravdu zásadního vylepšení.

V oblasti displeje jsme mezigeneračně zvyklí na vylepšení, jako je vyšší maximální jas, menší průstřel selfie kamerky či ještě o něco odolnější ochranné sklo. Co je však z našich osobních zkušeností mnohem důležitější než například nový, mírně vylepšený model Gorilla Glass, je čtečka otisků prstů. Právě doposud používaný ultrazvukový senzor pro rozpoznání otisků prstů by mohl být nahrazen podstatně větší (rovněž ultrazvukovou) čtečkou, kterou jsme si mohli vyzkoušet během testování vlajkového Viva X80 Pro. Ostatně i na přiloženém snímku se můžete přesvědčit o tom, že čtečka otisků prstů je u Viva X80 Pro ve srovnání s Galaxy S22 (stejnou čtečku má však i model Ultra) opravdu výrazně větší.

Kromě velikosti a například i možnosti odemykat zařízení dvojicí prstů by měla čtečka přinést také podstatně vyšší rychlost. Naskenování prstu u Viva X80 Pro v praxi trvalo zhruba jednu až dvě sekundy, není tak potřeba prst opakovaně přikládat a doufat, že si jej senzor správně naskenuje.

