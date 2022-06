Pixel 6a by mohl vyřešit jeden z nejpalčivějších neduhů současné generace

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google Pixel 6 a vlajkový Google Pixel 6 Pro jsou v mnoha ohledech skvěle vybavené smartphony, které nepostrádají kvalitní fotovýbavu, originální design či výkonný čipset. Čím se však naopak (alespoň doposud) chlubit nemohou, to je spolehlivá čtečka otisků prstů, která by fungovala tak, jak by měla po celou dobu, co jsou zmíněné modely na trhu.

Fanoušky této řady by tak mohlo potěšit, že snad alespoň chystaný Pixel 6a se s tímto neduhem potýkat nebude. Ve zveřejněném videu na YouTube od Fazli Halima se můžeme podívat na srovnání rychlosti odemykání prstu čtečkou na Pixelu 6 Pro a Pixelu 6a (v čase 4:55), kdy se zdá být čtečka Pixelu 6a podstatně rychlejší. Dodejme také, že Google pro androidcentral.com potvrdil, že bude novinka využívat odlišný typ senzoru. Nezbývá tedy než doufat, že Pixel 6a bude od začátku disponovat spolehlivou čtečkou otisků prstů, jejíž používání nebude dělat uživatelům zbytečně vrásky na čele.