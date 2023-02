Galaxy S23+ chce být zlatou střední cestou s velkým displejem a účinným chlazením

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Zatímco Galaxy S23 je stále ukázkově kompaktní, nemusí být menší rozměry a s tím logicky spojená i menší uhlopříčka displeje ideálem pro každého. Proto Samsung ani letos nevynechal „zlatou střední cestu“ v podobě Galaxy S23+, která se v lecčem podobá menšímu modelu. Jaké jsou naše první dojmy?

Samsung Galaxy S23 a S23+ jsou ještě stylovější

Galaxy S23 s nejlepším chlazením?

Podobně jako u zbylých novinek z řady Galaxy S23 nasadil výrobce i u tohoto modelu procesor Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy s vyšším taktem, což by se mohlo teoreticky projevit i na vyšším zahřívání při skutečně náročných úkonech, jako je hraní her nebo třeba natáčení videa ve vysokém rozlišení. Spolu s výkonnějším čipsetem však výrobce upravil i chlazení, právě to si v případě Galaxy S23+ prošlo mezigeneračně největším upgradem. Oproti Galaxy S22+ je zde chladící soustava hned 2,7× větší, telefon by se tak neměl nijak zvlášť zahřívat ani v horkých letních dnech během vytěžování.

Společnost výkonnému procesoru pak bude dělat v základu již 256GB úložiště, které je možné navýšit na 512 GB, což je hodnota, která nebyla u předchůdce dostupná. Stejně jako u Galaxy S23 je i zde velikost RAM stanovena na 8 GB, jako tomu bylo u loňské řady.

Video nově až v 8K s 30 FPS

V oblasti fotovýbavy zůstaly snímače na zadní straně prakticky stejné, tedy 50Mpx hlavní kamera (f/1.8) v doprovodu 10Mpx trojnásobného teleobjektivu (f/2.4)a 12Mpx ultraširokoúhlého objektivu (f/2.2) s pevným ostřením, což znamená bez makro režimu. Novinkou je naopak podpora natáčení videa až v 8K s 30 FPS a pravděpodobně největší změnou si paradoxně prošla selfie kamerka. Výrobce se chlubí tím, že nasadil nový 12Mpx snímač s automatickým ostřením Dual Pixel a světelností f/2.2, který nás má překvapit svou kvalitou, což si již brzy vyzkoušíme.

Stejně tak jsme zvědavi na výdrž, která byla již u Galaxy S22+ obstojná, nyní však výrobce při zachování hmotnosti a rozměrů (ty se změnily jen nepatrně) vměstnal do těla zařízení ještě o 200 mAh větší článek. Na rozdíl od Galaxy S23 je zde navíc podpora 45W drátového nabíjení, s nímž se má telefon nabít z 0 na 65 % během 30 minut.

Stran designu, který s fotovýbavou částečně souvisí, jsme se pak dočkali nového vzhledu zad, jež postrádají ikonický fotomodul. Nyní zde najdeme pouze tři kruhy s objektivy, díky čemuž působí novinka více minimalisticky. Samozřejmostí je pak ochrana dle certifikace IP68, čtyři barevné varianty (krémová, černá, zelená a fialová) či zbrusu nové odolné sklo Gorilla Glass Victus 2, které kryje také displej. Ten si zachoval 6,6" uhlopříčku i maximální 120Hz obnovovací frekvenci (v rozsahu 48 až 120 Hz). Stejně tak nebude chybět ultrazvuková čtečka otisků prstů či kompletně plochá obrazovka bez zaoblení.

Cena a dostupnost

Jak již bylo zmíněno, novinka bude dostupná ve dvou paměťových variantách. V základu, tedy s 256GB úložištěm (mezigeneračně se jedná o dvojnásobek), dorazí na trh až 17. února a zájemci zaplatí 29 999 Kč (1 199 eur). U půlterabajtové varianty, která bude k dostání již 6. února, se výrobcem doporučená cena zastavila na 32 999 Kč (1 319 eur). Od 1. do 16. února budou navíc moci zájemci získat větší úložiště (512 GB) za cenu menšího (256 GB), a ušetřit tak 3 000 Kč, zároveň lze využít výkupního bonusu ve výši 3 000 Kč.

Novinky od Samsungu lze zakoupit u všech autorizovaných prodejců včetně MP.cz.