Galaxy AI se učí další jazyky. Patří mezi ně čeština?

Samsung dnes oznámil připravované rozšíření jazykové výbavy Galaxy AI o další tři jazyky: arabštinu, indonéštinu a ruštinu. Kromě toho umělá inteligence od Samsungu porozumí také třem novým dialektům: australské angličtině, kantonštině a kanadské francouzštině. Kromě těchto nových jazyků a dialektů plánuje Samsung v průběhu tohoto roku rozšířit podporu pro další čtyři jazyky, včetně rumunštiny, turečtiny, holandštiny a švédštiny, stejně jako Galaxy AI porozumí tradiční čínštině a evropské portugalštině. O češtině bohužel zatím nepadlo slovo, i když víme, že by měla být v přípravě. Rozšíření jazykové podpory i o méně rozšířené jazyky, jako je švédština či rumunština, je pak v tomto ohledu také jistě pozitivní zprávou.

„Zavázali jsme se demokratizovat mobilní AI pro všechny, jazyková expanze Galaxy AI v letošním roce umožní ještě většímu počtu uživatelů Galaxy komunikovat přes jazykové bariéry v měřítku, které je pro Samsung zcela jedinečné,“ řekl TM Roh, prezident a ředitel Mobile eXperience Business ve společnosti Samsung. Elektronika. „Budeme pokračovat v inovaci naší technologie a budeme průkopníky prémiové mobilní umělé inteligence, aby bylo ještě více uživatelů vybaveno těmi správnými nástroji, které jim umožní uvolnit svůj neomezený potenciál.“

Počínaje dubnem a v průběhu nadcházejících měsíců budou nově podporované jazyky a dialekty Galaxy AI k dispozici ke stažení jako jazykový balíček. Pokud vás Galaxy AI zajímá detailněji, rozebrali jsme detailně to, co umí, v samostatném článku. A v případě, že vás zajímá umělá inteligence obecně, jistě si nezapomeňte pročíst naše podrobné porovnání toho, co umí ChatGPT, Gemini a Copilot. Dobrou zprávou navíc je, že funkcí umělé inteligence můžete využívat de facto v jakémkoli telefonu s Androidem, jak jsme si demonstrovali v tomto návodu.