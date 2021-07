Fotoaparát pod displejem chystá i Huawei

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Aktuální výzvou pro výrobce mobilních telefonů je integrace čelního fotoaparátu pod displej, díky čemuž by odpadla nutnost využívat výřezy či průstřely. Finální produkt prozatím ukázalo jen ZTE, loni v podobě AXONu 20 5G. V letošním roce přibude další ZTE a zřejmě také Samsung Galaxy Z Fold3, přičemž se očekává zvýšení kvality čelního fotoaparátu pod displejem.

Patent Huawei na zařízení se schovaným čelním fotoaparátem

Do hry se však možná brzy přihlásí také Huawei, což naznačuje nově podaný patent u Čínské národní správy duševního vlastnictví (CNIPA), o čemž informuje letsgodigital.org. Patent zobrazuje možnou podobu zařízení, která nám okamžitě připomněla nedávno představený Honor X20 SE, ačkoliv již oba výrobci kráčí vlastní cestou. S jedním podstatným rozdílem, a to schovanou čelní kamerkou. Na druhou stranu pro účely podání patentu není stěžejní koncový vzhled, který je v rámci nákresů vyobrazen. V tuto chvíli není jasné, zda Huawei patent nakonec dotáhne do zdárného konce.