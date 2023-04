Fotíme s Xiaomi 13 Pro, zaostřeno na portrétní a makro snímky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Po nedávném fotočlánku s portrétními schopnostmi „základního“ Xiaomi 13 vám přinášíme dodatečný obsah zaměřený na makro a portrétní režim Xiaomi 13 Pro. Model s přídomkem Pro je nejen dražší a využívá hodnotnější materiály jako například keramická záda, ale také disponuje velkým fotosenzorem typu 1", fotografie by tedy měly být ještě o něco lepší.

Hlavní fotoaparát 3,2× Teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50,3 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 32 Mpx Clona f/1.9 f/2.0 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače typu 1" 1/2,76" 1/2,76" 1/3,14" Označení snímače Sony IMX989 Samsung JN1 Samsung JN1 OmniVision OV32C Velikost pixelů 1,6µm 0,65µm ?µm 0,7µm Ohnisko/rozsah 23 mm 75 mm 14 mm (115°) 21 mm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF PDAF AF fixní Optická stabilizace ano ano ne ne

Kromě portrétních snímků, kvůli kterým výrobce nasadil 3,2× teleobjektiv s 50Mpx rozlišením (Xiaomi 13 disponuje rovněž 3,2× teleobjektivem, avšak jiným s rozlišením 10 Mpx), je u Xiaomi 13 Pro působivý také makro režim. Ten tak trochu netradičně neobstarává ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, nýbrž opět teleobjektiv, a to díky schopnosti zaostřit již na vzdálenost 10 centimetrů. Makro režim je pak schovaný nikoliv přímo v jednotlivých režimech fotoaplikace, jak tomu často bývá, ale v hamburgerovém menu v pravém horním menu při focení v režimu Fotografie. Zde lze aktivovat tzv. Super makro.

V tomto režimu lze pořizovat skutečně působivé snímky a Xiaomi 13 Pro se tak řadí k jedněm z nejlepších makro fotomobilů současnosti. Navíc lze při spuštění makra vybírat také mezi různými filtry (včetně několika od společnosti Leica) a upravit výslednou atmosféru záběru. Co se portrétních režimů týče, je nastavení identické jako to, které jsme zmiňovali v portrétním fotočlánku Xiaomi 13, nechybí tedy celkem 4 režimy s napodobením různých ohniskových vzdáleností, a to černobílý (35 mm), vířivý bokeh (50 mm), portrét (75 mm) a jemné zaostření (90 mm).