Krásy New Yorku „očima“ Motoroly Razr 60 Ultra: jak fotí nová superskládačka?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Včera představená Motorola Razr 60 Ultra zaujala nejen nás, ale dle ohlasů i vás. My jsme novinku získali jako vůbec první redakce z České republiky přímo na místě akce Motorola Mega Launch v New Yorku, a tak jsme se rozhodli ji rovnou „pořádně provětrat“. V New Yorku nám přálo počasí, a tak jsme s Motorolou vyrazili něco málo nafotit a podívat se tak detailně na oba hlavní fotoaparáty.

Máme tu hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, teleobjektiv byl nahrazen 50Mpx ultraširokoúhlým objektivem, který současně poslouží i jako makro snímač. Spolehnout se můžete na záznam videa v 8K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Výčet pak zakončuje kamerka v průstřelu vnitřního displeje, která poslouží zřejmě jen na videohovory, avšak má vysoké 50megapixelové rozlišení. Snad Motorole 3× 50 Mpx přinese štěstí, co myslíte?

Ukázkové fotografie v plném rozlišení

V následujícím setu se můžete podívat jak na ukázky hlavního fotoaparátu, tak také na ukázky ultraširokoúhlého fotoaparátu. V redakci se na fotodovednosti zaměříme samozřejmě detailněji, ovšem už nyní se můžete pokochat krásami New Yorku.