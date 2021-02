Odborníci varují před falešnou aplikací Clubhouse, která umí „ukradnout hlas“

Fotografie: unsplash.com (artcoastdesign)

S rostoucí oblibou nové sociální sítě Clubhouse se objevilo několik bezpečnostních problémů, které by uživatelé rozhodně neměli podceňovat. To, že někdo přeprodává pozvánky do aplikace, není zase až tak kritické. Mnohem nebezpečnější je výskyt falešných služeb a aplikací, které se za Clubhouse vydávají.

„Falešná aplikace dokáže využít nastavení telefonu (nutných pro provoz Clubhouse), a dostane se tak k nahrávání videa a audia, získá přístup do zpráv a kontaktů. To je samo o sobě pro útočníky zajímavé, ale objevují se i úplně nové triky. Pokud se podaří získat dostatečné množství vzorků hlasu, vzniká prostor pro deep fakes, falešné identity vytvořené s pomocí umělé inteligence,“ uvádí Denis Legezo, analytik společnosti Kaspersky.

Útočník dokáže telefonovat hlasem cizího člověka.

Falešná identita umožní útočníkům vydávat se za skutečné osoby, což se už v několika prokázaných případech ukázalo jako velmi profitabilní. Útočník dokáže poskládat díky vzorkům nahrávek a umělé inteligenci takovou slovní zásobu, že může např. telefonovat hlasem cizího člověka a způsobit nedozírné škody. K základní ochraně před těmito typy útoků patří zabezpečení telefonu a obezřetnost při stahování nových aplikací.

