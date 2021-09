Evolveo EasyPhone EG není jen telefon pro seniory. Překvapí vás, kolik toho umí

Fotografie: Evolveo

Takzvané seniorské telefony jsou svébytnou kategorií, která jako by zůstala zakonzervována v čase někdy na konci devadesátých let, a to jak z hlediska designu, tak i funkcí. Samozřejmě se najdou i dříve narození, kteří si dobře rozumí se smartphony a dotykovými displeji, ale mnohdy bývá žádoucí, aby byl telefon co nejjednodušší a respektoval určitá omezení, která vysoký věk přináší. Přesně to je i definice nově představeného modelu Evolveo EasyPhone EG. U něj je vše podřízeno jednoduchosti používání. Kupříkladu tlačítka na klávesnici jsou nejenom dostatečně velká, ale také hmatově oddělená. Barevný displej s úhlopříčkou 2,4" nabídne nejenom velké písmo, ale i tzv. fotokontakty, která usnadní identifikaci volajícího.

Praktická kolébka usnadní používání tím, že zde odložený telefon má pevné místo, tím pádem připomíná pevnou linku, na kterou jsou senioři zvyklí. Kolébka slouží nejenom k nabíjení, ale také umí pomoci s hledáním založeného telefonu – po stisku tlačítka začne přístroj zvonit. Další funkce slouží jako bezpečnostní pojistka pro případ, že majitel telefonu opustí domov a dostane se do problémů. Na zadní straně telefonu je SOS tlačítko, které po stisku vytočí přednastavený kontakt a odešle mu i zprávu o přibližné poloze. Ta je získána ze systému GSM, takže není tak přesná jako GPS, ale pro dané účely to stačí.

Telefon tak nemusí být nutně určen jen pro seniory, ze stejných důvodů ho mohou ocenit i děti, jimž rodiče z nejrůznějších důvodů nechtějí pořizovat smartphone. Funkčně na to EasyPhone EG není nijak zle, kromě výše zmíněného má ještě fotoaparát, FM rádio a hudební přehrávač s možností přehrávání skladeb uložených na microSDHC kartě. Uživatelé dále ocení kalendář, budík, lupu, kalkulačku, záznamník a další praktickou výbavu.

To vše se podařilo vměstnat do přístroje s doporučenou cenou 990 korun. K dispozici se černé a červené barevné provedení.