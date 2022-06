Evolveo EasyPhone FP je seniorské véčko s 3Mpx foťákem za pár korun

Fotografie: Evolveo

Na český trh dorazila novinka v podobě telefonu pro seniorské uživatele. Jedná se o mobil véčkové konstrukce Evolveo EasyPhone FP. Jak očekáváte, zaměření na snadné ovládání a celkovou přehlednost z něj sálá. Výrobce navíc plnými doušky využívá benefitů zmíněné véčkové konstrukce, která poskytuje dostatek prostoru.

Po rozevření je v celé spodní části alfanumerická klávesnice, kdy je každé tlačítko stejně velké a má jednoznačné rozestupy pro pohodlné psaní zpráv. V tomto ohledu tak telefon splňuje přísné podmínky pro psaní u starších uživatelů. Na opačné straně se rozprostírá poměrně velký 2,8" displej s QVGA rozlišením, tedy takový pomyslný standard tlačítkových telefonů. Mobil je vybaven ještě druhým doplňkovým displejem, který je stále zapnutý. Při zavřeném stavu tak vidíte aktuální čas, datum, oznámení o příchozím hovoru, zmeškaném volání, příchozí SMS, stav baterie a kvalitu signálu. O rychlé vybíjení se nemusíte obávat, sekundární displej je pouze černobílý.

Zadní strana seniorského telefonu bývá obvykle domovem SOS tlačítka a ani v tomto případě tomu není jinak. Po stisknutí SOS tlačítka začne telefon automaticky vytáčet předvolená čísla a odešle na ně nouzovou zprávu včetně informace o jeho poloze. Je možno zvolit až pět telefonních čísel, na které bude voláno a zaslána SMS.

V rámci bezpečnosti si telefon zakládá i na co nejpřesnějším určení polohy. K tomu telefon využívá nejen mobilní síť GSM, ale také GPS a Wi-Fi. Telefon umožňuje zaslat SMS se svou aktuální polohou do jiného telefonu. To může být důležité v případě, kdy se například nemůžete s majitelem telefonu spojit. V telefonu lze nastavit kontakty osob, které jsou oprávněny tuto polohu zjišťovat. Vhod přijde i funkce senzoru pádu. Pokud telefon vyhodnotí, že uživatel spadl, může automaticky zavolat pomoc. Jedná-li se o falešný poplach, lze funkci velmi jednoduše ihned deaktivovat.

Výrobce nasadil vcelku schopný fotoaparát se 3 megapixely a přisvětlovací diodou. Výsledné snímky by tak alespoň jako momentky mohly být použitelné. Ve výbavě se dále nachází také praktické FM rádio, které lze poslouchat skrze reproduktor, nebo sluchátka, neboť telefonu nechybí 3,5mm jack.

Evovleo EasyPhone FP je na českém trhu dostupný v černé a červené barevné variantě za 1 490 Kč.