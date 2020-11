Důležitá tiskovka je tady. Apple dnes večer ukáže Macy s vlastním procesorem

Fotografie: Apple

Apple je během letošního podzimu nebývale aktivní a dnes budeme svědky v pořadí již třetí tiskové konference. Jelikož už známe nové iPady i iPhony 12, možná si říkáte, co by tak americký výrobce mohl mít ještě v rukávu. Odpověď je poměrně jednoduchá. Nejpravděpodobněji se dočkáme nových Maců, ve kterých by Apple mohl zcela poprvé využít vlastní procesory Apple Silicon. Jejich postupné nasazování už avizoval.

Kromě klasických zařízení bychom se konečně mohli dočkat také chytrých lokalizačních přívěšků AirTags. Na ty se již čeká dlouhé měsíce a nezbývá než doufat, že je nepotká stejný osud jako bezdrátovou nabíječku AirPower, kterou Apple jednoduše odpískal.

Tisková konference začne dnes večer v 19:00 hodin středoevropského zimního času a můžete ji sledovat on-line. Přímý přenos najdete přímo v tomto článku.