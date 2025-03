Doženou iPhony mobily s Androidem? Letos se snad naučí i 8K video

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Výkon a možnosti telefonů se neustále posouvají kupředu a už několik posledních let umí spousta telefonů s Androidem záznam videa v 8K rozlišení, a to se 24, nebo 30 snímky za vteřinu. Ne vždy je super kvalitní záznam, avšak možnosti se nadále vylepšují, a to především u těch nejvýkonnějších zařízení. Oproti tomu Apple zatím 8K rozlišení zřejmě považoval za nadbytečné a nepodporují jej ani ty nejvýkonnější kousky řady iPhonů 16.

Vrcholem řady iPhone 16 je záznam 4K videa se 120 snímky za vteřinu, což nabízí kousky s přídomky Pro a Pro Max. Standardní iPhony 16 (Plus) pak zvládá nahrávat video ve 4K s 60 snímky za vteřinu. Nově se však spekuluje na sociální síti Weibo (viz weibo.cn), že řada iPhone 17 posune laťku v rozlišení videa o stupeň výše, tedy na 8K rozlišení.

Řeší se rovněž důvod, proč současné iPhony 8K video neumí nahrávat, neboť výkonu by na to samozřejmě měli dostatek. Pro záznam videa v 8K je však nezbytný snímač s alespoň 32 megapixely a teleobjektiv u iPhonů má jen 12 megapixelů. To by samo o sobě nemusel být ještě neřešitelný problém. Konkurence s Androidem záznam v tomto rozlišení ponechá kupříkladu jen hlavnímu objektivu. Apple v tom však spatřuje zmatek uživatele, kteří by během záznamu nemohli libovolně přepínat mezi objektivy.

V praxi to tak znamená, že pokud se iPhony 17 naučí záznam 8K video, bude to za předpokladu, že Apple chystá výrazný upgrade teleobjektivu, a to minimálně v případě rozlišení. Následně by pak budoucí modely Applu zvládali záznam videa 8K všemi svými objektivy.