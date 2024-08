Dost bylo zaoblení, Vivo X200 to prý zkusí s plochým displejem a velkou baterií

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vivo podle nejnovějších spekulací intenzivně pracuje na novém vlajkovém modelu, který by měl nést označení X200. Tyto informace pocházejí z poměrně spolehlivého zdroje, konkrétně od uživatele Digital Chat Station na sociální síti Weibo. Z uniklých fotografií se dozvídáme, že připravovaný model bude vybaven klasickým plochým displejem. Zajímavostí je výrazný kruhový modul fotoaparátů.

Prozatím se spekuluje o hlavním 50megapixelovém fotoaparátu s optickou stabilizací a 50megapixelovém periskopovém objektivu s ohniskovou vzdáleností 70 mm. Tloušťka telefonu by měla být pod 9 milimetry a úhlopříčka displeje má mírně přesáhnout 6,3 palce. O výkon se pravděpodobně postará špičkový procesor Dimensity 9400 od společnosti MediaTek. Potěšit by mohla baterie, jejíž kapacita by měla být alespoň 5 500 mAh, ale spekuluje se i o 5 600 mAh.

Další podrobnosti o telefonu zatím nejsou k dispozici, ale očekává se, že budou brzy zveřejněny. Vivo X200 by měl být oficiálně představen v říjnu tohoto roku, přičemž je pravděpodobné, že se nejprve objeví na čínském trhu.