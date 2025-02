Dočkáme se konečně? Spotify s hudbou ve vysoké kvalitě údajně dorazí letos

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Ačkoli je Spotify v současnosti nejpopulárnější hudební streamovací platformou na světě a konkurence se ji snaží dohnat příznivější cenou, vyšší kvalitou či jinými vylepšeními, jedné „schopnosti“ se Spotify stále nedostává. Jedná se o již několik let slibovanou možnost poslechu hudby ve skutečně vysoké kvalitě, což například Tidal dlouhodobě nabízí. Zástupci Spotify již před časem uvedli, že na možnosti poslechu hudby ve vysoké kvalitě pracují, avšak od té doby se v této věci nic neposunulo.

Nyní přináší naději nejnovější zpráva agentury Bloomberg, která uvedla, že Spotify představí tarif Music Pro později v průběhu tohoto roku. Toto prémiové předplatné se bude platit samostatně nad rámec standardního předplatného a mohlo by podle všeho stát až 5,99 USD, což v přepočtu činí přibližně 140 Kč. Kromě poslechu ve vysoké kvalitě by mělo Music Pro umožnit rovněž vytváření AI remixů a také exkluzivní přístup na vybrané koncerty.

S novým předplatným (či spíše nadstavbou předplatného) Music Pro by mohlo švédské Spotify oslovit a přetáhnout ke kvalitnějšímu poslechu náročnější posluchače, kteří doposud používali například Tidal, ale také zaujmout skalní fanoušky interpretů. Podle Bloombergu (viz bloomberg.com) ve Spotify věří, že by novinka mohla přitáhnout miliony předplatitelů.

Myšlenka předplatného nad rámec klasického předplatného je pak poměrně zajímavá, a to i v kontextu nedávného zdražování Spotify a faktu, že předplatné pro posluchače, kteří vyžadují hudbu ve vysoké kvalitě, mělo být původně dostupné již v únoru 2021. V našem souhrnu různých předplatných, ať už jde o streamování hudby nebo videa, se pak můžete dočíst kromě Spotify také o alternativách a porovnat si aktuální ceny.