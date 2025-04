Reklamy ve Spotify Premium vyděsily. Naštěstí šlo jen o chybu, prozatím

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Spotify je celosvětově nejpopulárnější a nejpoužívanější službou pro streamování hudby. Platí to i pro Českou republiku, kde můžete poslouchat zdarma s reklamami, nebo za 169 Kč si užívat všech vymožeností v tarifu Premium. V nabídce je ještě tarif Duo pro dva uživatele za 229 Kč, studentský tarif za 89 Kč měsíčně a rodinný tarif pro 6 členů za 269 Kč.

Objevily se však znepokojení uživatelé, kterým se i v rámci tarifu Premium přehrávali reklamní bloky, o čemž informuje server Android Headlines (viz androideheadlines.com). Okamžitě to vyvolalo vcelku značný rozruch, neboť se objevily spekulace, že Spotify testuje rozdělení tarifu Premium na dva, kdy by jeden levnější nabízel menší množství reklam, dražší by pak zůstal bez reklam.

Vše by se inspirovalo kupříkladu u video streamovacích platforem, kdy například Netlfix má na některých trzích i levnější tarif s reklamou a něco obdobného má na českém trhu služba SkyShowtime. V případě hudebních služeb je však většinou problém v tom, že by Premium uživatelé kromě žádných reklam nedostávali skoro nic navíc. To by se však do budoucna mohlo změnit s příchodem kupříkladu tarifu s vysokou kvalitou zvuku u Spotify. O takovém se roky hovoří, ale oficiálně se nic nechystá. Pokud by chystalo, získalo by Spotify možnost zasáhnout do současného tarifu Premium výrazně více a například jej právě za nižší cenu doplnit občasnou reklamou.

Do víru spekulací se však vložilo Spotify, které například skrze sociální síť X potvrdilo, že reklamy v tarifu Premium byly přehrávány omylem. Nastala tedy jen nějaká chyba. Stejně tak jsme se dozvěděli, že spekulace ohledně Premium tarif s reklamou jsou mylné a je a bude nadále dostupné zcela bez reklam.