Do Barcelony vtrhne Realme GT3. Oslní 240W nabíjením

Realme před pár týdny svět uhranulo představením novinky GT Neo 5 s podporou 240W drátového nabíjení. Kaňkou na kráse bylo představení výhradně pro čínský trh. Naštěstí čekání zbytku světa by nemělo trvat dlouze, byť možná se dočkáme po stránce jména jiného telefonu.

Exciting news! #realmeGT3 is launching at #MWC2023 . Experience speed like never before with #SpeedtotheMax . Get ready! pic.twitter.com/RiFe8hXyLi

Výrobce oficiálně oznámil, že v rámci barcelonského veletrhu MWC 2023 představí Realme GT 3 rovněž s 240W nabíjením. Odtajnil také podobu, která je, zdá se, zcela identická s Realme GT Neo 5. Je tak možné, že pro zbytek světa si Realme dovolí telefon přejmenovat. Pravděpodobně se tak i na evropských trzích dočkáme modelu, jehož baterii nabijete za méně než 10 minut.

🚀 We‘ve been waiting for leaping to the Max. Here comes the #realmeGT3, stay tuned for more details in #MWC2023. pic.twitter.com/mmtCnayJ2t