240W nabíjení pro všechny. Realme představuje GT3, sledujte vše on-line

Realme se rovněž účastní veletrhu MWC 2023 a přichystalo si poměrně zajímavou novinku, byť o velké překvapení zřejmě nepůjde. Globálně se má představit model Realme GT3, avšak dle všeho půjde o přeznačený a již známý GT Neo 5. To však znamená, že se můžeme těšit na 240W nabíjení, pomocí kterého telefon dočerpá energii za 9,5 minuty.

🚨 ONE DAY TO GO 🚨

The #realmeGT3 Global Launch Event is just one day away!

Who has been waiting for the #SpeedtotheMax? Raise your hand!🙋 https://t.co/TEVGz817Fc pic.twitter.com/b8KxREyq5U