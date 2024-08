Design budoucnosti? Xiaomi připravuje mobil zcela bez tlačítek

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi by nás v příštím roce mělo potěšit zajímavým telefonem, který se vzhledem výrazně odchýlí od zavedených trendů, přičemž nepůjde o zařízení s ohebnou konstrukcí. Server smartprix.com informuje o modelu Xiaomi s kódovým označením Zhuque, který na svém těle nebude mít žádné tlačítko.

Možný vzhled beztlačítkového Xiaomi

Výrobce pravděpodobně cílí na maximálně čistý design, který nebude ničím rušen. Dokonce i přední kamera má být skryta pod displejem. V tuto chvíli však není jasné, jakým způsobem Xiaomi vyřeší ovládání. Samotný systém bude pravděpodobně ovládán gesty, ale stále zůstává otázkou, jak nahradí tlačítka pro regulaci hlasitosti a odemknutí telefonu, která zde nebudou, ale jsou běžně potřeba. Mohlo by se jednat například o řešení využívající tlakové senzory na bocích zařízení nebo hlasové příkazy.

Nejedná se o první pokus o telefon bez tlačítek. Před zhruba pěti lety se o podobné zařízení pokusilo Meizu s modelem Zero, o který však nakonec nebyl téměř žádný zájem. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se Xiaomi podaří s tímto konceptem dosáhnout lepšího přijetí.

Spekulace dále hovoří o špičkovém hardwaru, který by měl být postaven na procesoru Snapdragon 8+ Gen 4. Tento procesor bude nástupcem zatím nepředstaveného Snapdragonu 8 Gen 4, který by měl být odhalen v říjnu letošního roku. Verze s přídomkem Plus by se mohla objevit nejdříve ve druhém čtvrtletí roku 2025, což je také nejdřívější možný termín, kdy by se Xiaomi Zhuque mohlo světu představit.