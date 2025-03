Xiaomi 15 přichází do Česka v nové barvě, je skvostná a velmi limitovaná

Fotografie: Mobil Pohotovost

Xiaomi 15 přichází v nové verzi, a dokonce i mezi dnes velmi rozšířenou nabídkou smartphonů jde o unikát. Je originální, vypadá skvostně a byla by škoda ji schovat do pouzdra. To je nová varianta Liquid Silver, která – jak už název napovídá – má záda s imitací tekutého stříbra. V Česku jde o velmi limitovaný kousek.