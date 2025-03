Xiaomi na vrcholu, hlásí rekordní tržby, boom smartphonů i úspěch u elektromobilů

Xiaomi oznámilo finanční výsledky za 4. čtvrtletí 2024 a celý rok. Společnost vykázala tržby ve výši 365,9 miliard čínských jüanů (1,1 bilionu korun), což pro ni znamenalo nový rekord a současně výrazný nárůst o 35 % oproti předchozímu roku. Není to však zásluhou pouze chytrých telefonů, ale i segmentu elektrických vozidel či internetových služeb.

Smartphone revenue soared to RMB191.8 billion, up by 21.8% YoY, as the #Xiaomi15Ultra takes the stage globally, accelerating our premiumization strategy. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/aO2PTHKVmQ

Jak můžete vidět v příspěvku ze sociální sítě X výše, tržby z prodejů chytrých telefonů dosáhly 191,8 miliard čínských jüanů (609 miliard korun), což je mimochodem působivých 52 % z celkových tržeb. Společnost loni prodala 168,5 milionů telefonů a jak dodává gsmarena.com, ve zprávě zdůrazňuje, že se jí velmi dařilo v prémiovém segmentu, který je pro výrobce obecně nejdůležitější kvůli možnosti nasadit vyšší marže.

Xiaomi se také pochlubilo tím, že do jeho ekosystému už patří na 700 milionů uživatelů aktivních každý měsíc, z čehož 170 milionů jich pochází z Číny. Mezi ně přitom mladá čínská firma počítá nejen uživatele smartphonů a tabletů, ale i ty, co využívají chytrá domácí zařízení Xiaomi, wearables i elektromobily.

We're proud to share the outstanding details behind our 2024 performance. Total revenue reached RMB365.9 billion, with a 35.0% YoY increase driven by four consecutive quarters of strong revenue growth.



Additionally, revenue from smart EV and other new initiatives hit RMB32.8… pic.twitter.com/9TFPSU4aHu